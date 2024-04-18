В Подпорожском районе 19 апреля будут греметь взрывы

Автор: Анастасия Щербакова
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МЧС просит местных жителей соблюдать спокойствие.

В Подпорожском районе в последний день этой рабочей недели пройдут плановые взрывные работы. Как передает региональное МЧС, будет производиться разработка карьеров.

Местных жителей просят сохранять спокойствие и не приближаться к объектам, на которых проводятся работы.

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