В Подпорожском районе 19 апреля будут греметь взрывы

МЧС просит местных жителей соблюдать спокойствие.
В Подпорожском районе в последний день этой рабочей недели пройдут плановые взрывные работы. Как передает региональное МЧС, будет производиться разработка карьеров.
Местных жителей просят сохранять спокойствие и не приближаться к объектам, на которых проводятся работы.
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