Для iPhone вышел аналог App Store

Правда, он платный, а для загрузки доступны лишь два приложения.
Как пишет The Verge, пользователям iPhone стал доступен первый альтернативный магазин приложений, получивший название AltStore PAL.
Аналог App Store имеет всего два приложения для загрузки, а чтобы им пользоваться, необходимо оплатить подписку в размере 1,5 евро за один год. Еще один нюанс — доступен AltStore PAL только в странах Европы.
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15.04.2024 143