Россиян предупредили о фейковом приложении Сбера в App Store

Автор: Анастасия Щербакова
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В банке напомнили, что установить приложение для Iphone можно только в отделениях.

В App Store появилось приложение российского банка Сбер. Однако ранее Apple удаляло онлайн-банкинг из свободного доступа. Соответственно, приложение, добавленное в магазин, является мошенническим.

Приложение, которое сегодня появилось в App Store — фейк. Пожалуйста не устанавливайте его на свой телефон! Это приведёт к потере данных, — указано в сообщении Сбера.

В банке напомнили, что мобильное приложение для iPhone можно установить только в офисах Сбера.

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10.04.2024 160
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