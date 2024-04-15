Россиян предупредили о фейковом приложении Сбера в App Store

В банке напомнили, что установить приложение для Iphone можно только в отделениях.

В App Store появилось приложение российского банка Сбер. Однако ранее Apple удаляло онлайн-банкинг из свободного доступа. Соответственно, приложение, добавленное в магазин, является мошенническим.

Приложение, которое сегодня появилось в App Store — фейк. Пожалуйста не устанавливайте его на свой телефон! Это приведёт к потере данных, — указано в сообщении Сбера.

В банке напомнили, что мобильное приложение для iPhone можно установить только в офисах Сбера.