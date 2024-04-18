Петербуржец остался без дорогой иномарки за повторную пьяную езду

Более того, нарушителя приговорили к 400 часам обязательных работ.

В Петербурге суд постановил конфисковать автомобиль местного жителя, дважды садившегося за руль пьяным.

Как передает городская прокуратура, в феврале этого года инспекторы ДПС остановили автомобиль Acura MDX для поверки документов. Почти сразу стало понятно, что водитель иномарки находится в состоянии опьянения. При этом от медосвидетельствования мужчина отказался, что приравнивается законом к факту употребления алкоголя.

Более того, выяснилось, что нарушитель ранее уже привлекался к ответственности за пьяную езду. В итоге суд приговорил водителя к 400 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года.

Также петербуржец останется без своего автомобиля — он будет передан в собственность государства.