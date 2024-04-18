В Ленобласти продолжается обновление сетей к старту туристического сезона

Как уже не раз писали различные региональные СМИ, в 47 регионе российскими компаниями – операторами связи реализуются масштабные программы по улучшению качества жизни как местных абонентов, так и гостей из других регионов станы, пребывающих в Северную столицу и Ленобласть в туристических целях. На этот раз «связисты» модернизировали телеком-объекты в двух туристических жемчужинах Ленинградской области – Выборге и Гатчине.

«По нашим данным Выборг и Гатчина в прошлом году приняли на 10% больше туристов, чем в 2022 году. И сейчас этот тренд на рост сохраняется. Потребление интернет-трафика также растет — в среднем активный турист ежедневно потребляет 1 Гб трафика, и эта цифра каждый год становится больше», – прокомментировал Максим Токаренко, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Как сообщили в пресс-службе Мегафона, техническими специалистами смонтировано новое оборудование в стандарте 4G. Так, например, в Выборге, притягивающем своим колоритом средневековой европейской культуры ежегодно до двух миллионов туристов, модернизация затронула существующие базовые станции. Это должно значительно улучшить параметры передачи данных в гаджетах местных жителей и приезжих. А в Гатчине, по заверениям экспертов, запустили дополнительный слой LTE на построенных базовых станциях.