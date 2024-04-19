Дорожные службы Ленобласти готовы к предстоящему снегопаду

Согласно прогнозам синоптиков в ближайшие три дня высота выпавшего снега может составить до 15 сантиметров в Ленобласти.

Согласно предупреждению, 19 апреля, начиная с 11-15 часов, местами ожидается усиление северо-восточного ветра 15-18 м/с. Температура воздуха будет колебаться от -6 до +7 градусов по Цельсию.

Днем и ночью в большинстве районов Ленобласти ожидается сильный снег, метель, налипание мокрого снега, гололед. Дорожники призывают водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и аккуратно совершать маневры.

Напомним, что для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал и чат-бот (доступен по ссылке и привязан к телеграм-каналу дорожников Ленобласти). С помощью чат-бот водители могут передать любую информацию в диспетчерскую службу «Ленавтодора».