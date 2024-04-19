Ракетный удар по Ирану. Главное

Ночью в городе Кахджаваристан в иранской провинции Исфахан произошел взрыв. Недалеко находится аэропорт и база «Шекари» ВВС Ирана. По данным NYT, она была целью, а атака произведена Израилем. Израильская сторона официально не брала на себя ответственность за атаку.

Удар нанесен в День рождения аятоллы Али Хаменеи. Власти Ирана сообщили, что сработало ПВО, ущерб не нанесен. Агентство Bloomberg заявляет, что Израиль накануне предупредил США о готовящемся ударе по иранской территории. Американцы в атаке не участвовали.

МАГАТЭ сообщило, что ядерные объекты Ирана не повреждены. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси призвал стороны к крайней сдержанности. Авиарейсы над Тегераном, Исфаханом и Ширазом отменены на неопределенный срок.