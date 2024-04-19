Петербуржец украл коробку эклеров из открытой «Газели» и бросился бежать — видео

Если бы не равнодушный очевидец, о пропаже сладостей, узнали бы гораздо позже.
Кража эклеров из оставленной без присмотра «Газели» в Петербурге попала на видео. Молодой человек подошел к грузовику, схватил коробку и бросился бежать, роняя товар на дорогу.
Судя по всему, водитель в этот момент был занят и не доглядел. На пропажу товара ему указал проезжавший мимо мужчина.
Видео инцидента публикует Mash на Мойке.
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