Петербуржец украл коробку эклеров из открытой «Газели» и бросился бежать — видео

Если бы не равнодушный очевидец, о пропаже сладостей, узнали бы гораздо позже.

Кража эклеров из оставленной без присмотра «Газели» в Петербурге попала на видео. Молодой человек подошел к грузовику, схватил коробку и бросился бежать, роняя товар на дорогу.

Судя по всему, водитель в этот момент был занят и не доглядел. На пропажу товара ему указал проезжавший мимо мужчина.

Видео инцидента публикует Mash на Мойке.