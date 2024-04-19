Зафиксированы первые жертвы оленьего «зомби-вируса» среди людей

Автор: Анастасия Щербакова
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У пациентов перед смертью были выявлены приступы агрессии, судороги и потеря памяти.

Так называемый олений «зомби-вирус» стал причиной смерти двух мужчин, употребивших в пищу зараженную оленину. Как утверждают иностранные СМИ, пациенты скончались еще в 2022 году, однако данные об этом появились только сейчас.

Источники сообщают, что пациенты, зараженные странным вирусом, стали более агрессивны, а также у них наблюдались частые судороги и признаки деменции.

Эксперты отмечают, что вирус не поддается лечению.

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12.04.2024 212
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