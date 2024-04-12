Глобальное потепление грозит пробуждением древних зомби-вирусов

ВОЗ считает, что изменение климата сейчас представляет наибольшую угрозу человечеству.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, глобальное потепление является «самой большой угрозой», с которой прямо сейчас сталкивается человечество».

Как пишет Bloomberg, ссылаясь на ВОЗ, более теплый климат может привести к дополнительным 21 миллионам смертей к 2050 году из-за сильной жары, задержек в развитии детей, диареи, малярии и лихорадки денге.

Тем временем Европе эксперты пророчат рост заболеваемости конго-крымской геморрагической лихорадкой, нередко вызывающей летальный исход.

А экстремальные паводки, фиксируемые сейчас в российских регионах, могут спровоцировать распространение опасных инфекций, таких как лептоспироз. Кроме того, рост уровня воды грозит активизацией насекомых, которые переносят болезни.

Ученые также серьезно обеспокоены возможностью пробуждения «болезней-зомби». речь идет о патогенах, скрывающихся в вечной мерзлоте. Рост температуры в российской части Арктики в 2016 году спровоцировала оползни, после чего ученые стали фиксировать мор местной фауны.