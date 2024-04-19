Звезда «Аншлага» Елена Воробей ответила на слухи об эмиграции и гастролях с украинцем

Автор: Анастасия Щербакова
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Артистка уже не удивляется периодическим громким заголовкам в СМИ об ее отъезде из страны.

Не так давно в СМИ появилась информация о якобы эмиграции звезды шоу «Аншлаг» Елены Воробей. Более того, источники утверждали, что артистка гастролирует с коллегой из Украины.

Воробей назвала тиражируемые сообщения фейками, к которым уже привыкла.

Эта информация не соответствует действительности! Мне действительно предлагали выступить на мероприятии, посвященном международному Дню отца. На что я ответила буквально, что мне есть кого поздравлять гораздо ближе. Полтора года назад я гастролировала в Израиле. Вероятно, в погоне за скандальчиком легким росчерком пера мои гастроли журналисты «окрестили» эмиграцией, — пишет артистка в соцсетях.

Воробей добавила, что живет в России и покидать родину не собирается, поскольку тут ее «семья, друзья и душа».

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