Звезда «Аншлага» Елена Воробей ответила на слухи об эмиграции и гастролях с украинцем

Артистка уже не удивляется периодическим громким заголовкам в СМИ об ее отъезде из страны.
Не так давно в СМИ появилась информация о якобы эмиграции звезды шоу «Аншлаг» Елены Воробей. Более того, источники утверждали, что артистка гастролирует с коллегой из Украины.
Воробей назвала тиражируемые сообщения фейками, к которым уже привыкла.
Эта информация не соответствует действительности! Мне действительно предлагали выступить на мероприятии, посвященном международному Дню отца. На что я ответила буквально, что мне есть кого поздравлять гораздо ближе. Полтора года назад я гастролировала в Израиле. Вероятно, в погоне за скандальчиком легким росчерком пера мои гастроли журналисты «окрестили» эмиграцией, — пишет артистка в соцсетях.
Воробей добавила, что живет в России и покидать родину не собирается, поскольку тут ее «семья, друзья и душа».
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