Звезда «Улиц разбитых фонарей» Сергей Селин отказался читать сценарий про «умирающую Россию»

Селин порвал сценарий прямо на съемочной площадке, едва начав его читать.

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селин не стал читать сценарий, в котором были слова «умирающие города и поселки» России. Более того, актер разорвал лист бумаги и заявил, что написанное — противоречит его убеждениям. Все это произошло прямо на съемочной площадке.

Мне предложили поговорить о России, но про такие слова, как «умирающая Россия», речи не было. Когда я прибыл на площадку, мне дали текст. Я сказал, я не буду говорить это. Это против моих личных убеждений, а режиссер настаивал <…> Это не была реклама, просто решили поговорить о России <…> Причем заранее предупреждал, что ни слова о персоналиях, не вздумайте, но получилось с точностью до наоборот, — рассказал Селин News.ru.