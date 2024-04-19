Закон о проведении Всемирных игр дружбы подписан президентом РФ

Документ появился на портале официальных правовых актов.

Президент России Владимир Путин 19 апреля подписал закон о проведении Всемирных игр дружбы. Документ регулирует юридические нюансы спортивного события.

Так, например, закон запрещает не только продажу алкоголя, но и его рекламные показы. Также под запретом будет рекламирование букмекеров.

В документе указано и то, что иностранные спортсмены, собирающиеся участвовать в Играх, смогут въезжать в Россию по упрощенному визовому режиму.