Закон о проведении Всемирных игр дружбы подписан президентом РФ

Документ появился на портале официальных правовых актов.
Президент России Владимир Путин 19 апреля подписал закон о проведении Всемирных игр дружбы. Документ регулирует юридические нюансы спортивного события.
Так, например, закон запрещает не только продажу алкоголя, но и его рекламные показы. Также под запретом будет рекламирование букмекеров.
В документе указано и то, что иностранные спортсмены, собирающиеся участвовать в Играх, смогут въезжать в Россию по упрощенному визовому режиму.
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