Премьер Венгрии: Запад близок к отправке войск на Украину

По словам Орбана, ЕС в шаге от решения об отправке военного контингента на Украину.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Запада находятся в одном шаге от решения об отправке своих военнослужащих на территорию Украины.

При этом венгерский государственный деятель уверен, что «Брюссель играет с огнем», поскольку решение о вводе войск «утянет Европу на дно», приводит слова Орбана РИА Новости.