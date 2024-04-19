Премьер Венгрии: Запад близок к отправке войск на Украину

По словам Орбана, ЕС в шаге от решения об отправке военного контингента на Украину.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Запада находятся в одном шаге от решения об отправке своих военнослужащих на территорию Украины.
При этом венгерский государственный деятель уверен, что «Брюссель играет с огнем», поскольку решение о вводе войск «утянет Европу на дно», приводит слова Орбана РИА Новости.
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