Сисадмина телефонных мошенников задержали во Всеволожском районе. Он управлял тысячами сим-карт

По подозрению в оказании услуг мошенническому колл-центру 19 апреля в доме на улице Шоссе в Лаврики в Мурино Всеволожского района задержан 38-летний гражданин Узбекистана.

В жилище нашли более двух с половиной тысяч сим-карт, три шлейфа для их активации, несколько мобильных телефонов, около 1,5 млн рублей.

На мужчину вышли после задержания в феврале семерых человек, преимущественно женщин. Они специализировались на приобретении, регистрации и сбыте сим-карт. Операции могли проводиться в интересах мошенников, обзванивающих россиян от лица банков и правоохранительных органов.

Тогда же было заведено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей.