Пансионат для пожилых людей горел во Всеволожском районе

Около полуночи 19 апреля по номеру 112 сообщили о пожаре в пансионате для пожилых людей «Родительская Усадьба» во Всеволожском районе.

Пожар удалось локализировать только через час, еще через два — полностью потушить. Горела площадь в 153 квадратных метра. Возгорание тушили 34 пожарных и семь спецмашин.

В больницу из горящего пансионата доставили 14 человек. Женщину поместили в травматологическое отделение, еще двоих — в палату интенсивной терапии. Остальные в стационаре либо отпущены.