Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 77-й аэромобильной, 43-й механизированной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Березовка, Сеньково и Загоруйковка Харьковской области.

Отражены три атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ, 12-й и 18-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной, 22-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Максимильяновка, Ступочки, Парасковиевка и Калинина Донецкой Народной Республики.

Отражены три контратаки формирований 28-й механизированной бригады ВСУ западнее населенного пункта Красное Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 610 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 152 мм гаубица «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20, склад боеприпасов, а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 23-й, 24-й, 100-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Ленинское, Первомайское и Новокалиново Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 355 военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

В ходе контрабатарейной борьбы поражены: 152 мм самоходная пушка «Dana» чешского производства, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также 122 мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, четыре склада с боеприпасами, а также станция радиоэлектронной борьбы «Анклав».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Никополь Днепропетровской области, Михайловка и Золотая Балка Херсонской области.

Противник потерял свыше 30 военнослужащих, четыре автомобиля, 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубицу Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражено хранилище авиационного топлива воздушных сил Украины, два используемых в военных целях объекта транспортной инфраструктуры, а также живая сила и военная техника ВСУ в 112-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, 213 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 591 самолет, 270 вертолетов, 22095 беспилотных летательных аппаратов, 506 зенитных ракетных комплексов, 15812 танков и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8991 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21183 единицы специальной военной автомобильной техники.