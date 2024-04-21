«Воевать до последнего украинца»: новое решение США обернется для Украины катастрофой

Автор: Анастасия Щербакова
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Володин прокомментировал решение Америки выделить киевскому режиму новую помощь.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что решение США предоставить Украине очередной пакет военной помощи приведет страну к катастрофе.

Сам Байден не скрывает, что выделенные средства получат прежде всего американские компании. Но главное другое: даже те деньги, которые дойдут до Киева, придётся возвращать. Это долговая кабала, из которой не выбраться. Своим решением США заставляют Украину воевать до последнего украинца, окончательно похоронив экономику и лишив её будущего, — пишет Володин в своем Телеграм-канале.
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