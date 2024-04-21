«Воевать до последнего украинца»: новое решение США обернется для Украины катастрофой

Володин прокомментировал решение Америки выделить киевскому режиму новую помощь.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что решение США предоставить Украине очередной пакет военной помощи приведет страну к катастрофе.
Сам Байден не скрывает, что выделенные средства получат прежде всего американские компании. Но главное другое: даже те деньги, которые дойдут до Киева, придётся возвращать. Это долговая кабала, из которой не выбраться. Своим решением США заставляют Украину воевать до последнего украинца, окончательно похоронив экономику и лишив её будущего, — пишет Володин в своем Телеграм-канале.
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