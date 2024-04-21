Ученые предупредили о риске появления очередной мутации ковида со смертностью в 81%.
Исследователи из университета Цукуба в Японии не исключили появления новой мутации коронавируса, которую прозвали «гробовирусом» и иметь смертность до 81%. По расчетам специалистов, такая форма вируса могла бы унести жизни до 40% населения Земли.
Ученые ожидали возникновение подобной мутации в конце апреля 2020 года на территории Китая или Европы, но этого не произошло.
Теперь, по мнению исследователей, наибольшую угрозу глобального масштаба представляет возможность пандемии мутировавших форм птичьего или свиного гриппа.
Вам будет интересно
У пациентов перед смертью были выявлены приступы агрессии, судороги и потеря памяти. Так называемый олений "зомби-вирус" стал причиной смерти двух мужчин,...
19.04.2024 102