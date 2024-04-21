В Петербурге задержали женщину, сбившую на электросамокате 5-летнего ребенка

Мальчик был госпитализирован с серьезной травмой головы.
В пятницу, 19 апреля, в Санкт-Петербурге произошел наезд электросамоката на 5-летнего мальчика, в результате чего ребенок получил травмы головы и был госпитализирован. Вечером того же дня полицейские задержали 52-летнюю неработающую женщину.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
Подозреваемая была задержана на основании статьи 91 УПК РФ.
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