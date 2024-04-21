В Петербурге подросток получил осколочные ранения после взрыва петарды

Ребенок нашел петарду на улице и решил ее поджечь.

В Петербурге госпитализировали в тяжелом состоянии 13-летнего школьника после взрыва петарды.

Как передает МВД по Петербургу и Ленобласти, ребенок нашел петарду на улице и решил ее поджечь. В результате детонации подросток получил осколочные ранения.

Полиция по данному факту проводит проверку.