В Петербурге подросток получил осколочные ранения после взрыва петарды

Автор: Анастасия Щербакова
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149896_BaltphotoВероника_Овсянникова (1)
Фото: baltphoto.ru

Ребенок нашел петарду на улице и решил ее поджечь.

В Петербурге госпитализировали в тяжелом состоянии 13-летнего школьника после взрыва петарды.

Как передает МВД по Петербургу и Ленобласти, ребенок нашел петарду на улице и решил ее поджечь. В результате детонации подросток получил осколочные ранения.

Полиция по данному факту проводит проверку.

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