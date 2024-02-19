Петербуржец остался без кисти и пальцев после взрыва петарды

Группа знакомых проводила время вместе 18 февраля в квартире дома на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге. Когда они вышли на лестничную площадку, 27-летний молодой человек решил напугать друзей.

Петербуржец поджег петарду, но она взорвалась у него в руках и оторвала кисть. В больнице пострадавшему также ампутировали пальцы правой руки. Врачи работают с повреждениями груди и лица.

Прибывшими специалистами Росгвардии изъяты фрагменты петарды «В-250 Z». К ней изолентой был примотан баллон со слезоточивым газом «Шпага».