В ЦСКА признались, что готовятся к замене Акинфеева

Главный тренер футбольного клуба отметил, что на матче ЦСКА-«Ахмат» в основном составе вместо Акинфеева вышел Тороп из-за «плотного календаря».

По словам Владимира Федотова, с голкипером столичного ЦСКА Игорем Акинфеевым все в порядке. Футболист не вышел в основном составе против «Ахмата» из-за «плотного календаря».

Игорь здоров, готов, у нас напряженный график, мы подумали, что Слава хорошо показал себя в игре с «Балтикой» и дали ему возможность сыграть. Готовимся ли мы к уходу Акинфеева? У нас всегда должен быть надежный тыл, поэтому мы всегда готовимся на будущее, — цитирует Федотова «Газета.ру».