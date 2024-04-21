Перминов о замороженных российских активах: Запад не готов к неприкрытому рейдерству

При этом конфискация российской собственности остается идеей фикс у стран Запада.

Страны большой семерки снова угрожают России не размораживать ее активы, пока Москва не выплатит Украине «компенсации». Сенатор от Ленобласти Сергей Перминов считает, что у Запада уже началось помешательство.

Конфискация российских активов продолжает оставаться для Запада идеей фикс. За эти годы было предложено множество вариантов: от самых радикальных до довольно умеренных. Все они, однако, базируются на том, что Россия не сможет распоряжаться принадлежащими ей по праву средствами, пока не выполнит неких требований наших геополитических оппонентов, — заявил сенатор в беседе с Online 47.

При этом Перминов считает, что Запад пока не готов к «неприкрытому рейдерству». Конфискация российских активов может привести к серьезным последствиям для глобальной финансовой системы. Впрочем, попытки изъять собственность РФ недруги не оставят — продумывание возможных вариантов продолжится.

Взгляды правительств на пределы того, что допустимо, уже претерпели значительную эволюцию. Не в последнюю очередь из-за сокращающегося желания тратить собственные бюджеты на помощь Киеву, — отметил Перминов.

Однако, как подчеркивает сенатор, Россия внимательно отслеживает ситуацию и готова к ответным мерам, если Запад решится на конфискацию замороженных активов.