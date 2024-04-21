В Выборгском районе 4 дня будут греметь взрывы

В Каменногорске продолжается разработка карьеров.
В Каменногорске Выборгского района Ленобласти в период с 22 по 26 апреля запланированы взрывные работы на карьере, сообщает пресс-служба районной администрации.
Взрывы будут греметь с 10:00-17:00. Местных жителей просят сохранять спокойствие и не приближаться к объектам, где проводятся работы.
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