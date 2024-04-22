Без паники: как справиться с волнением перед экзаменами?

Автор: Маргарита Константинова
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Уже совсем скоро ученики девятых и одиннадцатых классов начнут сдавать экзамены — ОГЭ и ЕГЭ. Нередко бывает, что школьники готовы к ним, но не могут побороть сопутствующие стресс и волнение. В результате им не удается сдать экзамен так успешно, как хотелось бы. В связи с этим рассказываем, что поможет справиться с волнением перед ЕГЭ и ОГЭ.

Baltphoto/ Дарья Иванова
Источник: Baltphoto.ru

Что сделать перед экзаменом, чтобы почувствовать себя увереннее?

Психологи советуют школьникам «набить руку», то есть максимально отработать навыки заполнения экзаменационных бланков и работы в тестовом формате. Если выпускник прорешает несколько тестов, то на экзамене ему будет проще отбросить волнение и сосредоточиться на заданиях.

За день до дня Х лучше отдохнуть — поберечь себя и постараться понять, что за последний вечер ничего нового не усвоишь. Надо расслабиться, сделать для себя что-то приятное, например, посмотреть вдохновляющий фильм или почитать интересную книгу, а затем лечь спать пораньше.

Стоит ли писать шпаргалки?

Шпаргалки делать полезно, потому что они помогают систематизировать знания. Когда человек пишет шпаргалки, он таким образом раскладывает по полочкам все свои знания и запоминает немалую часть информации. Другой вопрос – пользоваться этими подсказками или нет. Проносить на экзамен шпаргалки — неоправданный риск, потому что за их использование школьника могут выгнать из пункта, где проходит сдача. Это только добавит стресса.

Научитесь отдыхать

Постоянная зубрежка и старание запомнить как можно больше в последние недели перед ОГЭ и ЕГЭ может привести к негативным последствиям. Переутомление грозит  нервными срывами, бессонницей и постоянным чувством усталости. Происходит нарушение памяти, а также теряется концентрация. Поэтому необходимо чередовать учёбу и отдых. Следует находить время для прогулок на свежем воздухе, занятий спортом и не забывать о полноценном здоровом сне.

Baltphoto/ Дарья Иванова
Источник: Baltphoto.ru

Не забывайте правильно питаться

Интеллектуальный труд очень утомителен, поэтому важно правильно питаться и получать качественную энергию. Пища должна быть здоровой и полезной.
Не забывайте про сложные углеводы, жиры и белки. Обязательно введите в рацион свежие фрукты и овощи.
Дополнительно поддержать организм помогут витамины. Однако перед приёмом лучше проконсультироваться с врачом. Нервное напряжение хорошо снимает магний B6.

Методы расслабления

Можно вспомнить ситуацию, когда вы чувствовали себя счастливым от того, что вам удалось какое-то дело. Попробуйте это чувство визуализировать или представить, на что оно похоже. И в ситуации стресса перед внутренним взором прокручивайте эту картинку. Таким образом вы будете вызывать психологический якорь, который перенесёт вас в состояние успеха и радости от полученного результата. Это состояние может быть помощником в управлении стрессом.

Отвлекитесь от переживаний физическими нагрузками. Даже несколько минут, потраченные на махание руками и ногами, позволят выпустить пар и дадут немного отдохнуть голове.

Непосредственно перед экзаменами постарайтесь избегать паникеров, чтобы не заразиться от них тревожными мыслями. Также стоит воздержаться от действий, которые могут вызвать поводы для беспокойства.

Baltphoto/ Дарья Иванова
Источник: Baltphoto.ru

Советы для родителей

Для родителей очень важно оставаться спокойными. Многие взрослые способствуют нагнетанию обстановки: учителя говорят о рисках провала, старшие родственники — об ответственности за неудачу. К этому прибавляются одноклассники, которые своё волнение передают окружающим. И что остаётся школьнику? Подростку сложнее справляться со своими эмоциями, поэтому в этом ему могут помочь родители. Их задача — поддержать своё чадо.

Помогите ребёнку расслабиться: проследите за его режимом, дайте возможность погулять с друзьями, сходить в кафе, кино и так далее. Предлагайте свою помощь, но не навязывайте её. Вы можете поделиться своим опытом сдачи экзаменов: как сами волновались и как справились со стрессом. Это будет очень полезно. Не скупитесь на напутствия и подбадривающие слова. Дайте понять ребёнку, что вы его любите и результаты экзаменов никогда не повлияют на ваши чувства к нему.

Что делать, если сдал экзамены плохо или совсем завалил?

Ситуация неприятная, но не смертельная. Очень часто в трудные моменты жизни нам кажется, что возможны только два выхода — один хороший, а другой плохой. У нас всегда есть несколько вариантов. Например, можно поступить в менее престижный (желанный) вуз и попробовать перевестись. Также можно попробовать поступить в колледж и лучше подготовиться к экзаменам на следующий год. Никто не запрещает пойти работать и поступать уже осознанно, имея опыт трудовой деятельности.

Ранее в ivbg писали, что комитет образования Ленобласти опубликовал обновленное расписание ЕГЭ на нынешний учебный год.

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