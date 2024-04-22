Без паники: как справиться с волнением перед экзаменами?

Уже совсем скоро ученики девятых и одиннадцатых классов начнут сдавать экзамены — ОГЭ и ЕГЭ. Нередко бывает, что школьники готовы к ним, но не могут побороть сопутствующие стресс и волнение. В результате им не удается сдать экзамен так успешно, как хотелось бы. В связи с этим рассказываем, что поможет справиться с волнением перед ЕГЭ и ОГЭ.

Что сделать перед экзаменом, чтобы почувствовать себя увереннее?

Психологи советуют школьникам «набить руку», то есть максимально отработать навыки заполнения экзаменационных бланков и работы в тестовом формате. Если выпускник прорешает несколько тестов, то на экзамене ему будет проще отбросить волнение и сосредоточиться на заданиях.

За день до дня Х лучше отдохнуть — поберечь себя и постараться понять, что за последний вечер ничего нового не усвоишь. Надо расслабиться, сделать для себя что-то приятное, например, посмотреть вдохновляющий фильм или почитать интересную книгу, а затем лечь спать пораньше.

Стоит ли писать шпаргалки?

Шпаргалки делать полезно, потому что они помогают систематизировать знания. Когда человек пишет шпаргалки, он таким образом раскладывает по полочкам все свои знания и запоминает немалую часть информации. Другой вопрос – пользоваться этими подсказками или нет. Проносить на экзамен шпаргалки — неоправданный риск, потому что за их использование школьника могут выгнать из пункта, где проходит сдача. Это только добавит стресса.

Научитесь отдыхать

Постоянная зубрежка и старание запомнить как можно больше в последние недели перед ОГЭ и ЕГЭ может привести к негативным последствиям. Переутомление грозит нервными срывами, бессонницей и постоянным чувством усталости. Происходит нарушение памяти, а также теряется концентрация. Поэтому необходимо чередовать учёбу и отдых. Следует находить время для прогулок на свежем воздухе, занятий спортом и не забывать о полноценном здоровом сне.

Не забывайте правильно питаться

Интеллектуальный труд очень утомителен, поэтому важно правильно питаться и получать качественную энергию. Пища должна быть здоровой и полезной.

Не забывайте про сложные углеводы, жиры и белки. Обязательно введите в рацион свежие фрукты и овощи.

Дополнительно поддержать организм помогут витамины. Однако перед приёмом лучше проконсультироваться с врачом. Нервное напряжение хорошо снимает магний B6.

Методы расслабления

Можно вспомнить ситуацию, когда вы чувствовали себя счастливым от того, что вам удалось какое-то дело. Попробуйте это чувство визуализировать или представить, на что оно похоже. И в ситуации стресса перед внутренним взором прокручивайте эту картинку. Таким образом вы будете вызывать психологический якорь, который перенесёт вас в состояние успеха и радости от полученного результата. Это состояние может быть помощником в управлении стрессом.

Отвлекитесь от переживаний физическими нагрузками. Даже несколько минут, потраченные на махание руками и ногами, позволят выпустить пар и дадут немного отдохнуть голове.

Непосредственно перед экзаменами постарайтесь избегать паникеров, чтобы не заразиться от них тревожными мыслями. Также стоит воздержаться от действий, которые могут вызвать поводы для беспокойства.

Советы для родителей

Для родителей очень важно оставаться спокойными. Многие взрослые способствуют нагнетанию обстановки: учителя говорят о рисках провала, старшие родственники — об ответственности за неудачу. К этому прибавляются одноклассники, которые своё волнение передают окружающим. И что остаётся школьнику? Подростку сложнее справляться со своими эмоциями, поэтому в этом ему могут помочь родители. Их задача — поддержать своё чадо.

Помогите ребёнку расслабиться: проследите за его режимом, дайте возможность погулять с друзьями, сходить в кафе, кино и так далее. Предлагайте свою помощь, но не навязывайте её. Вы можете поделиться своим опытом сдачи экзаменов: как сами волновались и как справились со стрессом. Это будет очень полезно. Не скупитесь на напутствия и подбадривающие слова. Дайте понять ребёнку, что вы его любите и результаты экзаменов никогда не повлияют на ваши чувства к нему.

Что делать, если сдал экзамены плохо или совсем завалил?

Ситуация неприятная, но не смертельная. Очень часто в трудные моменты жизни нам кажется, что возможны только два выхода — один хороший, а другой плохой. У нас всегда есть несколько вариантов. Например, можно поступить в менее престижный (желанный) вуз и попробовать перевестись. Также можно попробовать поступить в колледж и лучше подготовиться к экзаменам на следующий год. Никто не запрещает пойти работать и поступать уже осознанно, имея опыт трудовой деятельности.

Ранее в ivbg писали, что комитет образования Ленобласти опубликовал обновленное расписание ЕГЭ на нынешний учебный год.