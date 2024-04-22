Молодого человека задержали за драку с полицейским в 2022 году в Лодейном Поле

Возле дома на бульваре Головина в Санкт-Петербурге 21 апреля около 10:30 задержали 22-летнего жителя Лодейного Поля. Мужчину искали по всей России за применение насилия в отношении представителя власти.

По предварительным данным, в ноябре 2022 года на улице Ударников в Лодейном Поле от действий молодого человека пострадал сотрудник дорожной полиции.

Предполагаемый агрессор доставлен в отдел. Известно, что с 2021 года он привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж.