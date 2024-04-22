Рецидивист ограбил собственную мать в Гатчинском районе

Автор: Сергей Агутин
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Полиция (3)
Фото: Baltphoto.ru

Расследуется дело об ограблении 80-летней жительницы деревни Малое Верево Гатчинского района. На пожилую женщину напал ее 42-летний сын, ранее судимый девять раз.

Преступление совершено 21 апреля в квартире дома на улице Кутышева, где пожилая женщина проживала вместе с сыном. Около 20:10 мужчина применил физическую силу, отобрал у матери мобильный телефон и 11,5 тысяч рублей.

После этого грабитель скрылся с места происшествия. Известно, что подозреваемый судим девять раз за кражи, угон, причинение тяжкого вреда здоровью, разбой и распространение наркотиков.

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