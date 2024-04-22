В Петербурге задержали ленинградца, напавшего на полицейского 1,5 года назад

Все это время житель Лодейного Поля находился в федеральном розыске.

Накануне, 21 апреля, в Санкт-Петербурге задержали 22-летнего ранее судимого мужчину, находящегося в федеральном розыске. Он подозревается в применении насилия к полицейскому еще в ноябре позапрошлого года.

Как рассказал в МВД по Петербургу и Ленобласти, в ночь с 11 на 12 ноября 2022 года в Лодейном Поле ныне задержанный ударил ногой в живот сотрудника полиции, прибывшего на вызов соседей о громкой музыке.

По данному факту следствие возбудило уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).