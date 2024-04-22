В Китае началось сильнейшее за 50 лет наводнение — видео

Более миллиона домохозяйств остались без электроэнергии.

В китайской провинции Гуандун началось сильнейшее за последние 50 лет наводнение. Местные СМИ сообщают об эвакуации 83 тысяч человек. При этом стихийное бедствие может достигнуть гораздо больших масштабов.

Порядка 1,16 млн домохозяйств остались без доступа к электроэнергии, а тысячи школ закрылись. Жуткие видеокадры последствий потопа тиражируются в соцсетях.