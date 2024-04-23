Как понять, что продавец квартиры обманывает?

Продавец может избегать предоставления полного пакета документов на квартиру или уклоняться от ответов на вопросы о правах собственности, наличии обременений, арестов или ипотек, сообщила директор юридической группы Мария Яковлева.

«Любое уклонение от прямых ответов, скрытие информации о предыдущих владельцах или жильцах, нежелание обсуждать историю квартиры и её предыдущих владельцев может быть индикатором правовых или других скрытых проблем и должно насторожить покупателя», – предупредила Мария Яковлева

Если продавец настаивает на быстрой сделке, пытаясь давить на покупателя, это может указывать на желание скрыть проблемы с квартирой. Если условия сделки изменяются односторонне продавцом после того, как был внесен аванс, это может быть попыткой манипулировать обстоятельствами в свою пользу.

Продавец не должен препятствовать осмотру квартиры. Если он ограничивает доступ, то, возможно, пытается скрыть дефекты или другие проблемы с жильем.

Для защиты своих интересов будущим владельцам эксперт рекомендует обращаться за профессиональной помощью. Юрист поможет проверить юридическую чистоту объекта, оценить риски и убедиться, что сделка безопасна.