Бригада скорой помощи приняла роды в автомобиле в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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Бригада скорой помощи помогла появиться на свет ребенку из Янино-1 Всеволожского района. Врач и медсестра приняли роды прямо в медицинском автомобиле.

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Фото: ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи»

Около полуночи бригада скорой помощи Всеволожской подстанции получила вызов из Янино-1. У местной жительницы начались схватки.

Прибыв по адресу, специалисты осмотрели пациентку и решили отвезти ее в роддом. Когда будущая мама и врачи спустились к машине, у женщины отошли воды. Медикам пришлось принимать роды на месте.

Через пять минут на свет появился здоровый мальчик. Для мамы это стало сюрпризом. По результатам скринингов у нее должна была родиться девочка.

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