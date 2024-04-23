Бригада скорой помощи приняла роды в автомобиле в Ленобласти

Бригада скорой помощи помогла появиться на свет ребенку из Янино-1 Всеволожского района. Врач и медсестра приняли роды прямо в медицинском автомобиле.

Около полуночи бригада скорой помощи Всеволожской подстанции получила вызов из Янино-1. У местной жительницы начались схватки.

Прибыв по адресу, специалисты осмотрели пациентку и решили отвезти ее в роддом. Когда будущая мама и врачи спустились к машине, у женщины отошли воды. Медикам пришлось принимать роды на месте.

Через пять минут на свет появился здоровый мальчик. Для мамы это стало сюрпризом. По результатам скринингов у нее должна была родиться девочка.