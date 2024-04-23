Перминов рассказал, какие мероприятия ко Дню Победы готовит «Единая Россия»

В этом году наша страна отметит 79-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Сенатор от Ленобласти Сергей Перминов рассказал, какие мероприятия готовит к важной дате партия «Единая Россия».

Так, одно из знаковых событий, приуроченных к 9 мая, — «Диктант Победы», традиционно организуемый при поддержке партии. Пройдет он уже 26 апреля. Также фракция готовит акции «Окна Победы» и «Свечи Победы».

Среди других мероприятий партии: «Звонок Ветерану», «Палисадник Победы» и «Парад у дома ветерана». Каждый желающий сможет написать ветерану письмо.

День Победы – священный праздник для нашей страны. С каждым годом, к сожалению, становится все меньше ветеранов, непосредственных участников и свидетелей тех знаменательных событий. Но бессмертный подвиг славных предков, отстоявших свободу и независимость родной земли, всегда должен оставаться в памяти поколений, — заявил сенатор.

Более того, партийцы проведут мастер-классы по изготовлению вещей для участников военной спецоперации.