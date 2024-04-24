С карты Ленобласти исчезнет один населенный пункт

В нем нет ни одного официально зарегистрированного жителя.

В Ленинградской области исчезнет деревня Кайболово в Усть-Лужском сельском поселении Кингисеппского района. Как утверждает 47news, документ, упраздняющий населенный пункт, был принят в региональном ЗакСе 24 апреля.

Указывается, что в Кайболово нет официально зарегистрированных жителей, также как и недвижимости, оформленной на физических или юридических лиц. Кроме того, границы населенного пункта не были внесены в ЕГРН.