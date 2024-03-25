В Ленобласти появится еще один город

Он образуется в результате объединения поселков Тельмановского сельского поселения.

В течение последующих 20 лет в Ленинградской области появится еще один крупный город. Он образуется за счет жилищной застройки и развития транспортной инфраструктуры поселков, объединяющих Тельмановское сельское поселение.

По оценкам Евгения Барановского, зампредседателя правительства Ленобласти по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, население Тельмановского может вырасти с 27 тысяч до 143 тысяч человек.

Учитывая все это, поселение будет предложено наделить статусом города, пишет Spbvedomosti.