В Ленобласти появится еще один город

Он образуется в результате объединения поселков Тельмановского сельского поселения.
В течение последующих 20 лет в Ленинградской области появится еще один крупный город. Он образуется за счет жилищной застройки и развития транспортной инфраструктуры поселков, объединяющих Тельмановское сельское поселение.
По оценкам Евгения Барановского, зампредседателя правительства Ленобласти по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, население Тельмановского может вырасти с 27 тысяч до 143 тысяч человек.
Учитывая все это, поселение будет предложено наделить статусом города, пишет Spbvedomosti.
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25.03.2024 34