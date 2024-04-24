В Ленобласти образован первый муниципальный округ

В регионе принят новый закон в рамках крупной административной реформы.

В Ленинградской области появился первый в регионе муниципальный округ. В его состав войдут населенные пункты Гатчинского района, а административным центром станет Гатчина. Соответствующий законопроект подписан 24 апреля в Законодательном собрании региона.

Я считаю, что чем быстрее в Ленинградской области все эти преобразования сделаем, тем более эффективно мы будем решать все вопросы, связанные с развитием муниципалитетов, — заявил председатель ЗакСа Сергей Бебенин.