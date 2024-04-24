Михайлов напомнил Пугачевой, кто сделал ее популярной

Артист возмутился словами певицы о том, что «не собираются нормальные люди возвращаться» в Россию.
Стас Михайлов прокомментировал видео Аллы Пугачевой, в котором она оскорбила музыканта и заявила, что «нормальные люди возвращаться» в Россию не будут.
Артисты – это люди, которые на виду, делают вещи, на которые ориентируются люди… Меня она может не любить, но людей – нельзя, они ее сделали Аллой Пугачевой. Аллу Пугачеву сделала Россия, — цитирует Михайлова РИА Новости.
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