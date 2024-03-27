Началась процедура признания иноагентом Аллы Пугачевой

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что Генпрокуратура начала процедуру по признанию Аллы Пугачевой иностранным агентом, сообщает RT.

По словам активиста, ведомство направило соответствующую просьбу в Министерство юстиции. Причиной для начала процедуры стали слова певицы о том, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию.