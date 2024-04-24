Схема въезда в Выборг будет изменена после майских праздников

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: dorogi_lo/ Телеграм

Речь идет о въезде в город со стороны Приморского шоссе.

Для дальнейшего капитального ремонта участка Приморского шоссе, движение транспорта будет перенаправлено на временный мост в бухте Ховенлахти. При этом старая переправа пойдет под снос, а на ее месте появится новая, рассказали дорожники Ленобласти.

Позже временная дорога от моста будет протянута до границ Выборга. Водителей просят ориентироваться по временным дорожным знакам.

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