Схема въезда в Выборг будет изменена после майских праздников

Речь идет о въезде в город со стороны Приморского шоссе.

Для дальнейшего капитального ремонта участка Приморского шоссе, движение транспорта будет перенаправлено на временный мост в бухте Ховенлахти. При этом старая переправа пойдет под снос, а на ее месте появится новая, рассказали дорожники Ленобласти.

Позже временная дорога от моста будет протянута до границ Выборга. Водителей просят ориентироваться по временным дорожным знакам.