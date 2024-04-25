Конфеты из Ломоносовского района оценили на международном конкурсе

Кондитерская фабрика «ПУРПУР» стала лауреатом в номинации «Продовольственная группа товаров» ежегодного Международного конкурса качества «Лучшие товары и услуги – ГЕММА 2023».

«Российский рынок — необъятен и у областных производителей есть все возможности для освоения новых ниш. Мы уверены в качестве товаров и поддерживаем компании на всех этапах продвижения региональных брендов», — прокомментировал зампредседателя правительства области- председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Фабрика «ПУРПУР» представила на конкурс наборы шоколадных конфет «Трюфель с кешью», «Трюфель с кофе» и «Великие мастера России».

Отметим, что ранее кондитерская фабрика «Пурпур» вышла на рынок ОАЭ. В планах – расширение географии поставок в страны Таможенного союза, Азии, Латинской Америки.