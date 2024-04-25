Конфеты из Ломоносовского района оценили на международном конкурсе

Кондитерская фабрика «ПУРПУР» стала лауреатом в номинации «Продовольственная группа товаров» ежегодного Международного конкурса качества «Лучшие товары и услуги – ГЕММА 2023».
Фабрика «ПУРПУР» представила на конкурс наборы шоколадных конфет «Трюфель с кешью», «Трюфель с кофе» и «Великие мастера России».
Отметим, что ранее кондитерская фабрика «Пурпур» вышла на рынок ОАЭ. В планах – расширение географии поставок в страны Таможенного союза, Азии, Латинской Америки.
Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который проводит семинары для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги.