Беларусь намерена разработать собственное лазерное оружие

Автор: Сергей Агутин
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Армия
Фото: Baltphoto.ru

Беларусь стремится разработать собственное лазерное оружие, сообщил замначальника Генштаба Вооруженных сил страны Виктор Тумар.

«У нас имеются разработки по лазерному оружию. Мы идем непосредственно к оружию, основанному на новых физических принципах», – сказал Виктор Тумар (цитата по «Интерфакс»)

По словам замначальника Генштаба, Беларусь является одним из лидеров в радиоэлектронной борьбе, в разработке радиолокационных систем обнаружения различных объектов.

Заявления Виктор Тумар сделал на выставке в рамках проходящей в Минске VI Международной военно-научной конференции. Ее участники обсуждают прикладные аспекты научной деятельности в области обороны и безопасности.

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