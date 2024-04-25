Беларусь намерена разработать собственное лазерное оружие

Беларусь стремится разработать собственное лазерное оружие, сообщил замначальника Генштаба Вооруженных сил страны Виктор Тумар.
«У нас имеются разработки по лазерному оружию. Мы идем непосредственно к оружию, основанному на новых физических принципах», – сказал Виктор Тумар (цитата по «Интерфакс»)
По словам замначальника Генштаба, Беларусь является одним из лидеров в радиоэлектронной борьбе, в разработке радиолокационных систем обнаружения различных объектов.
Заявления Виктор Тумар сделал на выставке в рамках проходящей в Минске VI Международной военно-научной конференции. Ее участники обсуждают прикладные аспекты научной деятельности в области обороны и безопасности.
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