Беларусь прописала в военной доктрине помощь союзникам

Автор: Сергей Агутин
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армия
Фото: baltphoto.ru

Беларусь сможет предоставить военную помощь союзникам в случае агрессии против них, говорится в военной доктрине, утвержденной 24 апреля Всебелорусским народным собранием.

«Республика Беларусь считает возможным оказание военной помощи дружественным государствам на основании двусторонних и многосторонних международных договоров Республики Беларусь, в том числе направлением воинского контингента для участия в соответствующей деятельности по поддержанию международного мира и безопасности», – сказано в документе

Согласно доктрине, Беларусь считает применение силы против участника Союзного государства или ОДКБ как посягательство на весь союз в целом и будет «принимать соответствующие ответные меры с использованием всех сил и средств, находящихся в ее распоряжении».

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25.04.2024 82
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