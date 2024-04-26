Беларусь прописала в военной доктрине помощь союзникам

Беларусь сможет предоставить военную помощь союзникам в случае агрессии против них, говорится в военной доктрине, утвержденной 24 апреля Всебелорусским народным собранием.

«Республика Беларусь считает возможным оказание военной помощи дружественным государствам на основании двусторонних и многосторонних международных договоров Республики Беларусь, в том числе направлением воинского контингента для участия в соответствующей деятельности по поддержанию международного мира и безопасности», – сказано в документе

Согласно доктрине, Беларусь считает применение силы против участника Союзного государства или ОДКБ как посягательство на весь союз в целом и будет «принимать соответствующие ответные меры с использованием всех сил и средств, находящихся в ее распоряжении».