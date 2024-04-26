Во Всеволожске сносят гаражи

Во Всеволожске 25 апреля начались работы по ликвидации незаконных гаражей в микрорайоне Бернгардовка.

По данным районной администрации, строения установлены самовольно, портили вид микрорайона, некоторые были заброшены владельцами. Хозяев заранее предупредили о сносе.

Попыток сохранить имущество не было. Демонтаж гаражей и ларьков, которые не платят за аренду, продолжится в ближайшее время.

Фото: администрация Всеволожского района Ленобласти