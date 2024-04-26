Во Всеволожске сносят гаражи

Автор: Сергей Агутин
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Во Всеволожске 25 апреля начались работы по ликвидации незаконных гаражей в микрорайоне Бернгардовка.  

По данным районной администрации, строения установлены самовольно, портили вид микрорайона, некоторые были заброшены владельцами. Хозяев заранее предупредили о сносе.

Попыток сохранить имущество не было. Демонтаж гаражей и ларьков, которые не платят за аренду, продолжится в ближайшее время.

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Фото: администрация Всеволожского района Ленобласти

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