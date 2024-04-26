Пенсионерку зажало в машине после ДТП в Ломоносовском районе

Lada Granta съехала с дороги и въехала в дерево 26 апреля около 07:00 в деревне Керново Ломоносовского района. В салоне оказалась зажата 70-летняя женщина-водитель.

Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую и передали бригаде скорой помощи. Пенсионерка госпитализирована.

В ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что последствия ДТП ликвидировали сотрудники 71-й пожарно-спасательной части. На месте аварии работали четыре человека и одна спецмашина.