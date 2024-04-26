Пенсионерку зажало в машине после ДТП в Ломоносовском районе

Lada Granta съехала с дороги и въехала в дерево 26 апреля около 07:00 в деревне Керново Ломоносовского района. В салоне оказалась зажата 70-летняя женщина-водитель.
Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую и передали бригаде скорой помощи. Пенсионерка госпитализирована.
В ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что последствия ДТП ликвидировали сотрудники 71-й пожарно-спасательной части. На месте аварии работали четыре человека и одна спецмашина.
Вам будет интересно
В Санкт-Петербурге на Комендантском проспекте ночному гонщику удалось избежать столкновения на большой скорости с пешеходом на зебре, разминувшись с ним...
24.05.2022 2486