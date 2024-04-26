«Безопасный город» помог выявить 342 правонарушений в Ленобласти за 2023 год

Сейчас к системе видеоаналитики аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» подключено 3190 камер и 563 комплекса фото-видеофиксации в Ленобласти

Как отметили в комитете правопорядка и безопасности области, для повышения эффективности системы приоритетной задачей является максимальное подключение к АПК «Безопасный город» видеокамер локальных систем видеонаблюдения — объектов социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры, спорта, многоквартирных домов.

«В планах на ближайшее время подключение новых и модернизация действующих локальных систем видеонаблюдения, развитие сети камер видеонаблюдения с возможностью распознавания государственных регистрационных знаков», — рассказали в областном правительстве.

Благодаря функции распознавания номеров они позволяют отслеживать перемещение автомобилей в режиме реального времени. Также камеры позволяют организовать контроль общественной безопасности жителей и система уже доказала свою эффективность: за 10 месяцев 2022 года в Ленинградской области органами правопорядка при помощи данных программы «Безопасный город» было раскрыто 179, за 1 квартал 2023 года — выявлено 12 преступлений и раскрыто 55 преступлений, а за весь 2023 год уже было выявлено 342 правонарушения.