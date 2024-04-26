Аналитика. Главные нефтепроводчики СЗФО выполнили за 1 квартал уже свыше 15000 экопроб 

Компания «Транснефть – Балтика» подвело итоги работы в области экологического контроля в первом квартале 2024 года. Как заявлено в официальном аналитическом пресс-релизе, на производственных объектах, расположенных в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях, проведено 15,1 тыс. анализов проб воды, почвы и воздуха.

Стоит отметить, что основная часть экологических исследований в первом квартале — 13,1 тыс. проб — выполнена силами собственных лабораторий компании. Результаты мониторинга показали соответствие нормативам состояния атмосферного воздуха на границах санитарно-защитных зон промышленных объектов, а также отсутствие превышений по другим показателям.

В составе предприятия действуют две эколого-аналитические лаборатории («Кириши» и «Ярославль»), лаборатория эколого-аналитического контроля нефтебазы «Усть-Луга» и лаборатория экологического мониторинга Новгородского районного нефтепроводного управления. Они оснащены необходимыми средствами измерений, современным испытательным, вспомогательным оборудованием и оборудованием для отбора проб и проведения анализов.

Как сообщили в пресс-службе компании, большое внимание уделялось исследованию состояния сточных, природных, подземных и питьевых вод на производственных объектах и рядом с ними. Производственный экологический контроль, мониторинг выполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды, поддержание работоспособности оборудования и проведение эколого-аналитического контроля являются приоритетными направлениями природоохранной деятельности ООО «Транснефть – Балтика».