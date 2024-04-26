Целое стадо кабанов попало под поезд в Ленобласти

Машинист пытался затормозить, но быстро остановить многотонный состав было невозможно.

Стадо кабанов пыталось пересечь железную дорогу на 104-м километре седьмого пикета перегона Волосово-Молосковицы. В этот момент по путям двигалась электричка. Машинист попытался применить экстренное торможение, но остановить состав быстро не удалось.

Как передает пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте, в результате ЧП погибли пять диких животных.