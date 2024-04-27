Мужчину убили кирпичом в Ленобласти

На улице Манина в поселке Войсковицы Гатчинского района произошел конфликт между двумя местными жителями. В ходе драки 46-летний мужчина убил своего 58-летнего оппонента.
Нетрезвый злоумышленник нанес пострадавшему несколько ударов кирпичом по голове. Пострадавший скончался на месте происшествия.
Очевидцы драки вызвали полицию, убийцу задержали. Известно, что ранее он попадал в поле зрения правоохранителей за нарушение неприкосновенности жилища, угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью.
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21.05.2022 15454