Мужчину убили кирпичом в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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Полиция
Фото: Baltphoto.ru

На улице Манина в поселке Войсковицы Гатчинского района произошел конфликт между двумя местными жителями. В ходе драки 46-летний мужчина убил своего 58-летнего оппонента.

Нетрезвый злоумышленник нанес пострадавшему несколько ударов кирпичом по голове. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Очевидцы драки вызвали полицию, убийцу задержали. Известно, что ранее он попадал в поле зрения правоохранителей за нарушение неприкосновенности жилища, угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью.

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21.05.2022 15454
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