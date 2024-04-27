Сергей Перминов о Совете законодателей: Быстрая, целеустремленная, слаженная работа всего корпуса важна как никогда

В Петербурге состоялся Совет законодателей. Законодателей поприветствовал Владимир Путин. Важной темой обсуждения стали перспективы развития сельскохозяйственной отрасли и продовольственной безопасности России. Также обсудили внутренний туризм.

В чем роль Совета законодателей, и как он помогает регионам, 47channel рассказал сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов.

«Спектр рассматривавшихся тем прямо связан с задачами, к решению которых прилагает сегодня усилия и наш регион. Совет законодателей, как орган взаимодействия федеральных и региональных парламентариев, где развивается обмен опытом и координация в законодательном процессе, играет важную роль в том, чтобы согласовать ключевые подходы, через диалог сделать реализацию общих целей более гладкой, учитывая отраслевые оценки и мнения жителей», – рассказал Сергей Перминов

По мнению сенатора, нельзя не отметить роль Совета законодателей в воплощении целей национального развития, которые постулирует руководство страны. Это конструктивное русло взаимодействия, где аккумулируется лучший опыт, углубленно прорабатывается эффективность решений. Президент отметил этот совместный подход, в том числе, говоря о вошедших в Послание Федеральному Собранию инициативах.

«В условиях СВО, — а глава государства подчеркнул наше единение в поддержке военнослужащих и их семей, — и вызовов для страны, быстрая, целеустремленная, слаженная работа всего корпуса законодателей важна как никогда. Мы должны быть одним организмом, чутко осознающим запросы в регионах и дающим решительный ответ там, где это необходимо. Работа по законодательному обеспечению реализации задач постоянно совершенствуется», – отметил Сергей Перминов

Также сенатор поздравил коллег с Днем парламентаризма, который празднуется в России 27 апреля. И пожелал достижения поставленных целей в интересах граждан и России.