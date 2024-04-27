Сергей Перминов о Совете законодателей: Быстрая, целеустремленная, слаженная работа всего корпуса важна как никогда

В Петербурге состоялся Совет законодателей. Законодателей поприветствовал Владимир Путин. Важной темой обсуждения стали перспективы развития сельскохозяйственной отрасли и продовольственной безопасности России. Также обсудили внутренний туризм.
В чем роль Совета законодателей, и как он помогает регионам, 47channel рассказал сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов.
По мнению сенатора, нельзя не отметить роль Совета законодателей в воплощении целей национального развития, которые постулирует руководство страны. Это конструктивное русло взаимодействия, где аккумулируется лучший опыт, углубленно прорабатывается эффективность решений. Президент отметил этот совместный подход, в том числе, говоря о вошедших в Послание Федеральному Собранию инициативах.
Также сенатор поздравил коллег с Днем парламентаризма, который празднуется в России 27 апреля. И пожелал достижения поставленных целей в интересах граждан и России.