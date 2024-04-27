Дворник спас трех человек при пожаре в Петербурге

Глава администрации Адмиралтейского района Сергей Оверчук наградил Олимжона Ибрагимова, спасшего трех женщин при пожаре в Санкт-Петербурге.

На Подольской улице в Санкт-Петербурге 25 апреля около 06:30 загорелась квартира. Одним из первых очевидцев пожара стал работник управляющей компании ООО «Жилкомсервис Адмиралтейского района» Олимжон Ибрагимов.

Пока пожарные спускали людей из одного окна, дворник пришел на помощь трем женщинам. Он взобрался по водосточной трубе и вывел петербурженок на карниз. Мужчина удерживал женщин, пока не подоспели сотрудники МЧС.